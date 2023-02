Por Redação

Os trabalhos tiveram início com a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal Bento Jacinto da Silva, sob a regência do maestro Wilker Araújo, com execução dos hinos do Brasil e de Dianópolis.

Em seguida, o Pároco da Paróquia de São José, Padre Tiago Augusto Messias, fez a leitura bíblica, com reflexão na palavra do dia.

O presidente da Casa, Manin do Zorra, iniciou suas palavras agradecendo.

“Vamos buscar um mandato de excelência com intuito de alcançar êxito e gerar os resultados que a população espera. Estamos preparados para inovar na missão de ser o elo entre os poderes e a população. Um momento especial para Dianópolis, abrirmos mais um calendário legislativo, com o compromisso de continuarmos trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade. Agradeço a confiança dos pares e almejamos um bom trabalho junto ao Executivo naquilo que for para o bem coletivo neste novo biênio”, disse.

O deputado estadual, Gutierres Torquato, esteve presente, destacou o potencial da região e afirmou compromisso com o Sudeste.

“Uma região próspera, e fiz questão de vir e estar presente neste momento que se abre o calendário legislativo da Câmara Municipal de Dianópolis, a convite do presidente Manin do Zorra e dos demais vereadores. Dianópolis tem um potencial imenso e eu quero e vou ser um representante desta cidade, trazendo recursos e defendendo a região na AL”, declarou.

O prefeito José Salomão, usou suas palavras para fazer um breve histórico da gestão e afirmar o compromisso de continuar trabalhando em harmonia pelo desenvolvimento do município.

“Vamos continuar trabalhando em parceria com essa Casa de Leis, em harmonia. É um ano de transformação e união e seguiremos trabalhando de forma republicana e sempre com a missão de oferecer dignidade e desenvolvimento ao cidadão dianopolino”, pontuou.

Por fim, o vereador Marcelo Rodrigues, representando os demais vereadores da Casa, disse: “Queremos que seja um ano de conquistas junto à população. Vamos fortalecer os trabalhos com harmonia entre os poderes, respeitando a independência de cada um, pautados pelo compromisso de sermos fiscais e legisladores da população”, finalizou o vereador.

Autoridades

Estiveram presentes, o vice-prefeito Aurélio Araújo, secretário municipal de administração, Júnior Trindade, representando os demais secretários municipais, diretora do Campus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) Dianópolis, Naninha Cavalcante, diretor do Campus do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) Dianópolis, Pietro Lopes, diretor do Sebrae Dianópolis, Antônio Cursino, representante da OAB/Dianópolis Francisca Cursino, presidente da Câmara Municipal de Novo Jardim, Eto Siqueira, pastor da Assembleia de Deus Madureira, Eliardo Santos.