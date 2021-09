Durante visita a Gurupi o pré-candidato ao governo do Tocantins, Ronaldo Dimas (Podemos), esteve visitando várias lideranças políticas e comentou que tem conversado muito com o ex-prefeito de Gurupi Laurez Moreira no intuito de fortalecer um grupo forte para as eleições de 2022.

por Régis Caio

Nos bastidores da política o nome de Laurez Moreira é cotado para ser candidato a vice na chapa de Dimas. “Pra mim seria uma honra, o Laurez é um amigo que tenho. Estamos conversando muito e uma coisa que procuro é não criar constrangimento com as amizades que obtive na política”, disse Ronaldo Dimas durente entrevista na Rádio Nova FM.