Por Wesley Silas

O ex-prefeito de Palmas e presidente do PSB, Carlos Amastha, definiu na manhã desta terça-feira, 15, o nome do ex-vereador de Gurupi, Wendel Gomides para presidir a comissão provisória do partido, sob a promessa de lança-lo como pré-candidato a deputado federal e anunciar o nome do vereador Valdônio Rodrigues como pré-candidato a deputado estadual.

Ao ser questionado sobre a ausência do ex-presidente do Diretório socialista de Gurupi, Gutierres Torquato e do ex-prefeito Laurez Moreira no evento, Amastha garantiu que continuará caminhando com o grupo do empresário Oswaldo Stival que tem como pré-candidato a deputado Estadual, o ex-vereador Eduardo Fortes. Enquanto, Fortes deixou claro que não irá se filiar em partido com deputados eleitos e poderá escolher partidos como o PSB, de Amastha ou o do PSD, presidida pelo senador Irajá Abreu, entre outros que pactuam o seu pensamento.

Amastha e Stival

No evento, Amastha chegou a dizer em entrevista ao Portal Atitude (assista abaixo) que entre seu grupo e do ex-vereador Eduardo Fortes, representado pela família do empresário Oswaldo Stival Júnior “união permanente” diante aos ideais e os relacionamentos desenvolvidos nos últimos anos. Sobre a parceira com o grupo do ex-prefeito Laurez e disse que seguirá como adversário político, mas não inimigo.

“Neste momento estamos andando em caminho diferente porque ele no PDT assumiu um compromisso para montar uma chapa para estadual e federal que deve ser o nosso adversário político e não nosso inimigo, longe disso”, disse Carlos Amastha ao Portal Atitude.

Amastha e Wendel na disputa a federal

Além disso, o PSB terá em Gurupi o nome do ex-vereador, Wendel Gomides para participar de uma disputa desafiadora com nomes de peso como o do ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha na disputa a deputado federal.

“Nós sabemos que o Amastha sairá com uma boa muito votação em Palmas e na região Norte e vamos fazer o nosso trabalho na região buscando apoio e a convencer os nossos eleitores em votarem nos candidatos da nossa região. Não é impossível eleger dois deputados federais no PSB”, disse o ex-vereador Wendel Gomides ao assumir a comissão provisória do partido.

“Juventude só tem espaço no período eleitoral”, reclama líder do JBS

Em suas últimas vindas a Gurupi, o presidente estadual do PSB, Carlos Amastha deixou de fora da relação dos convidados para as reuniões personagens importantes do partido. Um deles é o vereador André Caixeta e, para surpresa também ficaram de fora o presidente da Juventude Socialista Brasileira (JSB) e Gurupi, Paulo Mello e seu vice, Maurício Luz.

Segundo o jovem, Maurício Luz, não é primeira vez que seu partido promove encontros em Gurupi sem comunicar os jovens.

“Eu sempre olhei o PSB e a juventude JSB como uma sigla que tem um diferencial na promoção do protagonismo do jovem na política, porém essa movimentação acaba me pegando de surpresa, e que no fundo não deixa de gerar uma frustração. É contraditório, discursar dizendo que o jovem é o futuro da sociedade e tem um papel fundamental na política e ao mesmo tempo agir como se ignorasse essa juventude quando se trata de decisões importantes para a sigla. Transparece que a juventude só tem espaço no período eleitoral, mais como mobilizadora de pessoas para eventos do que difusora de política!!”, arrematou o jovem Maurício.