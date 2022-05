O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Tocantins está com inscrições abertas para o curso de Magarefe no Centro de Formação Profissional da instituição em Taquaralto. São 22 vagas disponíveis por meio do Programa Emprega Mais.

As aulas têm previsão de início no dia 30/05 e os interessados no curso devem ter, no mínimo, 18 anos e ter concluído o ensino fundamental.

Magarefe

Um magarefe executa processos primários de produção e cortes de carnes, atendendo às normas e procedimentos técnicos, de qualidade, higiene e saúde e de meio ambiente. E realiza atividades desenvolvidas em açougues, frigoríficos, abatedouros e entrepostos de carnes e derivados.

Para mais informações ligar no atendimento da unidade de Taquaralto: (63) 3225-1800.