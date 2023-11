Senadores Dorinha e Eduardo Gomes e os deputados Gaguim e Eduardo do Dertins mostram simpáticos com à reeleição de Josi Nunes em Gurupi

Por Wesley Silas

Os discursos da inauguração do Via da Integração, José Wilson Siqueira Campos, foi marcada por homenagens ao ex governador e declarações voltadas às eleições municipais de 2024 com reflexos nas Eleições de 2026. A cordialidade de todos com a anfitriã, Josi Nunes, mostrou amadurecimento político em defesa da coletividade.

A cerimônia contou com a participação do governador Wanderlei Barbosa, do vice governador Laurez Moreira, dos senadores Eduardo Gomes e professora Dorinha, com destaque ao deputado federal Carlos Gaguim pela parcerias feitas com a gestão municipal, ocasião em que ele defendeu, explicitamente, o nome da anfitriã, Josi Nunes para 2024, e anunciou a liberação de recursos no valor de R$ 40 milhões para pavimentação asfáltica.

Os deputados Eduardo Fortes, Gutierrres Torquato, Eduardo do Dertins, Cláudia Lelis e o empresário Oswaldo Stival prestigiaram o evento.

Representando o homenageado estiveram presente dona Mariluce Mariluce Siqueira Campos, esposa do ex governador Siqueira Campos e Eduardo Siqueira Campos que falou em nome da família Siqueira Campos.

Entre um discurso e outro não faltaram falas sobre o processo eleitoral de 2024 e, enquanto o governador Wanderlei Barbosa que apoiou a última eleição da prefeita Josi Nunes e o seu vice, Laurez fizeram discursos em defesa de parcerias institucionais, deixando claro que eleição só se debate em ano eleitoral, parte dos convidados mostraram em suas falas simpatia pela reeleição de Josi Nunes. Em sua fala o senador Eduardo Gomes chegou a defender a presença de todos no palanque em 2026 e se direcionou a Laurez alertando que sua fala não era voltada para ele ser o seu vice em 2026.

Confira a íntegra dos discursos: