Por redação

Coordenadora da bancada federal no Congresso Nacional, a senadora Professora Dorinha (União/TO) anunciou o empenho de emenda de bancada no valor de R$ 87,5 milhões para atender a área da saúde no Tocantins. Empenho é a autorização para que o pagamento possa ser executado e foi confirmado no último dia 28.

Esse recurso empenhado pelo Governo Federal, cujo montante é de R$ 87.597.362,00, é referente à legislatura passada e foi destinado pela senadora Professora Dorinha, os deputados federais Carlos Gaguim, Eli Borges, Vicentinho Júnior, e os ex-deputados Célio Moura e Osires Damaso.

Os recursos serão investidos no custeio dos serviços de alta e média complexidade nas unidades de saúde estaduais e na atenção básica dos municípios.

Para a Professora Dorinha, esse é mais um resultado da construção harmoniosa em defesa do estado.