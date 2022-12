Por Wesley Silas

Para a senadora um dos anos mais difíceis que ela teve na política foi 2016 quando ex-presidente Dilma Rousselff foi afastada e em seguida sofreu um processo de impeachment por crime de responsabilidade, quando Kátia Abreu foi Ministra da Agricultura de seu governo pelo período de 1 ano de meio, cargo que passou a ser ocupado pelo seu suplente, Donizete Nogueira (PT). “Governo interrompido não pelo voto, mas pela política que despreza a democracia. Confesso que de todos estes anos da minha vida, 2016 foi o mais difícil na política. Eu vi de perto uma mulher eleita democraticamente ser tirada, arrancada da presidência da república por aqueles que cultivavam valores políticos pelos quais nunca compactuei”, disse a senadora. Confira abaixo a discurso da senadora.

Após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para seu terceiro mandato, o nome da senadora já foi cogitado para retornar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), mas, se for levar em consideração uma matéria veiculada no jornal Folha de São de Paulo , a senadora que comanda a Comissão de Relações Exteriores do Senado poderá ser nomeada para alguma embaixada do Brasil. Conforme matéria veiculada recentemente no Valor Econômico, estão sendo sondados para o Ministério da Agricultura, a senadora Kátia Abreu (PP-TO, o ex-ministro da Agricultura Neri Geller (PP-MT), o senador Carlos Fávaro (PSD-MT), que coordenou o grupo técnico da transição, e os “azarões” Nilson Leitão (PSDB-MT), ex-deputado e presidente do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), e Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), deputado federal e ex-secretário de Agricultura do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) em São Paulo.