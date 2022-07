Por Redação

Mais de duas mil pessoas lotaram na noite desta quinta-feira (21) a plenária do Progressistas, em Palmas. O evento, coordenado pela presidente do partido e pré-candidata à reeleição, senadora Kátia, já percorreu diversas regiões do Estado e é uma oportunidade para que a população conheça os pré-candidatos da sigla, escute suas propostas e leve as principais demandas daquela região.

À frente do evento de ontem, a senadora Kátia aproveitou para contar um pouco da história da sua vida no Tocantins, estado aonde chegou em 1987, constituiu família, amigos e trilhou caminho de vitórias tanto no agro quanto na política.

“Amigos, eu vim pela dor de ficar viúva aos 25 anos, com dois filhos pequenos e grávida de 2 meses. Tocando uma fazenda em uma época em que não sabia a diferença entre um boi e uma vaca. Hoje já se passaram 35 anos e posso dizer que foi o Divino Espírito Santo que me deu força e me mostrou o caminho para ter posicionamento e amor no trabalho para o crescimento do Norte a Sul do nosso Tocantins”, disse.

Em seu discurso, Katia se emocionou e afirmou a população: “Escolhi certo e tenho amor pelo Tocantins. Minha obstinação e vontade de provar que sou capaz continuam até hoje, pois tudo é possível quando se tem fé em Deus.”

Aos palmenses, Kátia lembrou de investimentos importantes que foram realizados no município com emendas parlamentares destinadas por ela desde Brasília. São R$ 11 milhões em recursos para o desenvolvimento da Capital do Tocantins em obras como a reforma da Feira Coberta da Arno 33 (R$ 1,4 milhão), a reforma da Feira Coberta da Aureny I (R$ 975 mil), recursos para a realização da Agrotins (R$ 2,5 milhões), além do programa Catarata Zero, que só em Palmas já realizou mais 1900 cirurgias, devolvendo a visão para milhares de pessoas da região.

Apoio de lideranças políticas

Em evento lotado e bem prestigiado, lideranças políticas de Palmas e do Tocantins fizeram questão de declarar seu apoio à pré-candidatura de Kátia ao Senado. O vereador da Capital, Rogério Freitas, da cidade de Palmas, fez um depoimento em defesa da história da parlamentar, lembrando a lisura dela em todos os mandatos.

“Senadora faço questão de dizer por onde passo da alegria que sinto em poder apoiar sua pré-candidatura ao Senado. Estou aqui desde os anos 90 e vejo a senhora sofrendo ataques. E o motivo desses ataques é nunca ter se envolvido em corrupção. Sabemos de seu trabalho responsável e honesto. Palmas está contigo!”, enfatizou Freitas.

Da Câmara de Palmas também veio o apoio da vereadora Laudecy Coimbra: “Nós teremos uma senadora que vai cuidar da infraestrutura da cidade, mas, principalmente do ser humano. Conte comigo!”

Outro apoio importante foi o do deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Valdemar Júnior, que comoveu a todos em seu discurso.

“Chegar aqui e ver esse número tão grande de pessoas deixa claro o quanto a senadora tem o carinho dos tocantinenses e será mais uma vez senadora da República. Estamos com a Kátia para dizer ao Tocantins que ela voltará para Brasília e trará mais recursos por emendas para fazer as obras brotarem do chão.”

Ouvindo a população

Durante a plenária, a senadora fez questão de ouvir a população da região que teve a oportunidade de conhecer uma Kátia firme, determinada e sensível ao povo.

Em um diálogo aberto com os moradores, Kátia ouviu dos presentes quais são os principais problemas hoje enfrentados no dia a dia e de que forma pode ajudar com seu trabalho em Brasília. A parlamentar falou um pouco do seu trabalho no Senado e afirmou que pretende continuar cuidando de todos os setores do Estado e investindo cada vez mais para melhorar a vida das pessoas.

Mara de Taquari salientou: “senadora obrigada por cuidar da região do Taquari. Continue cuidando de nós”.

Também estiveram presentes Moisés Gomes, diretor superintendente do Sebrae; Eliana Castro, diretora licenciada do SEBRAE e pré-candidata a Deputada Federal; Rogério Freitas, vereador e pré-candidato a Deputado Estadual; Giovanna Nazareno, policial civil e pré- candidata a Deputada Federal; Ricardo Abalem, pré-candidato a Deputado Estadual; Junior Brasão, vereador e pré-candidato a Deputado Estadual, Valdemar Júnior, Deputado Estadual e pré-candidato à reeleição; Cleiton pinheiro, pré-candidato a Deputado Federal; André Caixeta, pré-candidato a Deputado Federal; Fred Sodré, pré-Candidato a Deputado Estadual; Wanderley Milhomem, pré-candidato Deputado Estadual; Pastor Saulo Teles, pré-candidato a Deputado Federal;, Pastora Hilda, pré-candidata a Deputada Federal; Ronison Parente, pré-candidato a Dep. Estadual; vereadora Laudecy Coimbra; ex-prefeito de Aurora, Dional Sena, ex-prefeito de São Félix, Marlen Ribeiro; ex-prefeito de Formoso do Araguaia, Pedro Rezende; ex-prefeito de Dianópólis, Régis Melo; presidente do Sindicato dos Motoristas, José Antônio; Presidente da FAET, Paulo Carneiro; suplente de Vereador Lucio Campelo além do primeiro suplente de vereador, Nego do Palácio.

A Senadora também contou com o apoio do ex-prefeito de Fátima, Washington Vasconcelos; ex-prefeito de Almas, Leonardo; vereador de Gurupi Zezinho Da Lafiche e vereador Jeilson Neres, Porto Nacional.

Movimento Junino

Na noite de quinta-feira também prestigiaram a senadora a Quadrilha “Arrasta Pé da Liberdade”, na figura de Filemon Pinheiro que também é presidente da Federação do Movimento Junino (FEQUAJUTO); João Ariano, presidente da Junina São João das Palmas; Estrela do Sertão, responsável Luzirene; Explosão Amor Caipira, Maykon Ferreira; Nação Nordestina, Juliane Noleto, Junina Fogo na Cumbuca, Renato, Encanto do Luar com Leia Santos além de Advan, Diretor da Federação.