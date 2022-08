Por Redação

Após uma semana de tirar o fôlego na política tocantinense, com as convenções partidárias dando o tom dos movimentos eleitorais, a pré-candidata à reeleição, senadora Kátia, retomou a agenda de viagens, mantendo a proposta de candidatura independente. No início da semana a parlamentar passou por Monte Santo, Marianópolis, Caseara e Abreulândia, na região do Vale do Araguaia. A partir desta quinta-feira Kátia visita municípios do Norte do Estado.

Com o apoio consolidado de 78 prefeitos, a senadora Kátia saiu da convenção do Progressistas, que reuniu mais de cinco mil pessoas, com musculatura política e um recado bem claro: ainda tem muito o que trabalhar pelo Tocantins. No início desta semana Kátia chegou a publicar nas redes sociais que candidatura independente significa liberdade para estar onde o Tocantins precisa.

“Quero ser senadora do Tocantins, não de um partido ou grupo político específico. Quero ser senadora do melhor estado do Brasil para se viver, com um milhão e meio de habitantes que merecem o melhor”, disse Kátia a apoiadores.

As convenções que ocorreram no início de agosto serviram para que o eleitor tivesse um norte dos nomes que poderão estar na disputa de 2022. Até o momento são oito os políticos que anseiam o Palácio Araguaia. Eles têm até o dia 15 para registrar as suas candidaturas. Sempre que questionada, Kátia tem mantido a independência e ressalta a qualidade de todos os pré-candidatos.

“Nesta eleição não podemos dizer que tenhamos um candidato ao Governo que nos traga preocupação. São todos daqui, seja de nascimento ou de alma, e que de fato amam o estado. Não teremos paraquedistas”, enfatiza Kátia.

Após duas reuniões de peso conversando de perto com moradores dos bairros Jardim Vitória e Santa Bárbara, em Palmas, nesta quinta-feira a pré-candidata visita os municípios de Aragominas, Muricilândia, Araguanã e Araguaina. Durante o final de semana ainda deve passar por Filadélfia, Babaçulândia, Nazaré, Augustinópolis, Araguatins, Novo Jardim e Taguatinga.