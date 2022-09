Share on Twitter

Por Wesley Silas

A eleição na região sul continua em movimento intenso, a última novidade é apoio do vice-prefeito e candidato a deputa estadual, Gleydson Nato (PL) à reeleição da senadora Kátia ao Senado.

Além de ser vice-prefeito de Gurupi e primeiro suplentede deputado estadual, Gleydson Nato foi o candidato com a maior votação nas eleições de 2016 com mais de 6 mil votos em Gurupi, considerada o terceiro maior colégio eleitoral do Tocantins.