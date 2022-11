Por Wesley Silas

O desafio da senadora Kátia Abreu envolve o enriquecimento do agronegócio no Brasil aconteceu em entrevista a Globo News na tarde desta terça-feira, 08.

“Não há tristeza no agronegócio, mesmo porque eu desafio qualquer produtor rural, presidente de entidade de classe de qualquer uma do Brasil a vim fazer um debate comigo na Globo News sobre as questões que fizeram Lula, Dilma e o governo Bolsonaro. Quais foram os governos que mais vantagem trouxeram para os produtores rurais. Eu, por acaso fui ministra da presidente Dilma e sei na ponta do lápis o que ela fez pelos produtores rurais e pelo agronegócio brasileiro”, disse.

Para debater a senadora se dispôs a debater com qualquer especialista do agronegócio, pois segundo ela o que acontece no Brasil são questões ideológicas.

“Então está aqui o desafio lançado e é uma discussão pragmática tranquila, calma e podem vim quanto quiserem e eu me disponho a vir sozinha debater sobre as vantagens e desvantagens de cada governo. Esta questão é puramente ideológica, não existe prejuízos, ataques ou encolhimento de investimentos ou demissões, não. Está questão é puramente ideológica”.

“Não tem nenhuma política pública de Lula e Dilma que tenha atacado, prejudicado o agronegócio brasileiro. Muito ao contrário, basta ver a safra brasileira de quando Lula entrou e Dilma saiu. Então a safra aumentou bastante”, completou.