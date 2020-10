Senadora Kátia Abreu reforça apoio a Valdemir Barros para prefeito de Pium

Em visita a cidade de Pium no último sábado, dia 17, a senadora da República, Kátia Abreu, reiterou sua parceria com o prefeito e candidato à reeleição, Dr. Valdemir Barros (PSDB). A multidão que se juntou para assistir a reunião também demonstrou seu apoio aos candidatos da Coligação Pium para Todos.

por Redação

Durante o pronunciamento a senadora Kátia Abreu (PDT) afirmou que está em processo de licitação as instalações para montagem de um frigorífico no município. “Um frigorífico que vai atender toda a região e que pode ser expandido para, além de abater gado, ser adaptado para o abate de outras culturas como a de carneiros e peixes. Tudo para aumentar a riqueza do município através do lucro de quem vende, mas principalmente, do emprego de quem vai ganhar seu salário”.

A senadora parabenizou ainda os piunenses por terem escolhido o Dr. Valdemir Barros, “um prefeito que tem feito de Pium uma das cidades mais lindas do Tocantins”. Por fim desejou sucesso e vitória para os candidatos que disputam as eleições que ocorrerão no próximo dia 15 de novembro.

Em sua fala o prefeito de Pium ressaltou a coesão de sua equipe ao pontuar que “todos os candidatos a vereadores falaram para a senadora quais são as próximas melhorias que devem ser feitas em Pium. Isto mostra como nossos pensamentos estão alinhados e a nossa vontade de ver a continuidade do progresso em Pium é a mesma”, afirmou Valdemir Valdemir, candidato à reeleição.