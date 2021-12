Share on Twitter

O ex-prefeito de Araguaína Joaquim de Lima Quinta, de 89 anos, estava internado em Goiânia desde o dia 11 de dezembro e faleceu na madrugada desta segunda-feira (20) no Instituto do Rim de Goiânia (GO). Ele deixou quatro filhos, 12 netos e 24 bisnetos.

“Manifestar meu profundo pesar pela morte do ex-prefeito de Araguaína, Joaquim Quinta, que faleceu nesta segunda-feira, 20, em Goiânia. Perdi um dos melhores amigos que conquistei na caminha da vida”, lamentou a senadora, Kátia Abreu.

A senadora disse que buscou uma foto com o ex-prefeito que serviu de reflexão sobre a sua trajetória na vida pública em que ela teve a amizade e inspiração do ex-prefeito.

“A vida ensina que nem sempre há palavras para serem ditas quando nos foi imposta a perda de um amigo querido e insubstituível, mas gostaria de dizer muito obrigada a Joaquim Quinta e a sua mulher, Célida, pelos longos anos de amizade e convivência. Amizade de horas difíceis, amizade sincera e verdadeira!”

Nota de pesa

– Joaquim Quinta, ex-prefeito de Araguaína

Manifestar meu profundo pesar pela morte do ex-prefeito de Araguaína, Joaquim Quinta, que faleceu nesta segunda-feira, 20, em Goiânia.

Perdi um dos melhores amigos que conquistei na caminha da vida.

Ter um amigo é a coisa preciosa e rara.

Amigo que nos aceita como somos, que entende nossas decisões sem a necessidade de palavras, que ri e chora ao nosso lado e que, quando coisas ruins acontecem, nos abraça e nos consola.

Ao saber do adeus de Joaquim Quinta, busquei uma foto com ele e muitos pensamentos vieram à minha mente. Desde que ingressei na vida pública soube que podia contar ele.

Era um amigo correto e tinha dimensão da necessidade do exercício da vida pública para o futuro do Tocantins e do Brasil.

A vida ensina que nem sempre há palavras para serem ditas quando nos foi imposta a perda de um amigo querido e insubstituível, mas gostaria de dizer muito obrigada a Joaquim Quinta e a sua mulher, Célida, pelos longos anos de amizade e convivência. Amizade de horas difíceis, amizade sincera e verdadeira!

Meu compadre terá o descanso merecido dos justos.

Foi uma honra e um privilégio ter convivido com Joaquim Quinta.

Senadora Kátia Abreu (PP-TO)