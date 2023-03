da redação

Além de Dorinha serão vice-líderes Daniella Ribeiro (PSD-PB), Confúcio Moura (MDB-RO) e Weverton Rocha (PDT-MA). O ofício com os nomes dos quatro foi enviado nesta sexta pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner (PT-BA), ao ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais, no Palácio do Planalto.

Dorinha se torna vice-líder num momento que o governo tenta uma aproximação com o União Brasil. Ela já esteve em solenidade no Palácio do Planalto neste ano e seu nome chegou a ser cogitado para assumir um ministério na montagem do governo, no início do ano.

(Com informações do site Metrópoles)