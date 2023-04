Share on Twitter

Além da senadora na presidência da sigla, Gaguim continua na 1ª vice-presidência e o prefeito de Marianópolis, Isaías Piagem, na 2ª. A principal alteração aconteceu com a vaga de 3º presidente, agora a cargo do deputado estadual Jair Farias. Vanda Monteiro permanece como tesoureira, tendo como adjunto Dário Pereira de França, e Cleber Pinheiro na secretaria-geral. Já a secretária-adjunta passou a ser Jucylene Borba.

“Feliz em ser reconduzida ao cargo de presidente do União Brasil Tocantins. A partir de agora, a nossa tarefa é dar andamento no processo de organização da legenda em todo o Estado, em cada município, ouvindo as pessoas, discutindo o que o nosso partido quer construir”, disse a senadora.