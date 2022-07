Por Wesley Silas

O mês de julho, marcado com o pontapé das Convenções Partidárias, iniciou fervendo os bastidores entre os pré-candidatos ao governo do Tocantins, especialmente entre Osires Damaso (PSC) com o senador Irajá (PSD); porém a senadora Kátia afirmou ao Portal Atitude que continua na base DP governador Wanderlei.

“Fico muito feliz ao receber o apoio do PSD, liderado pelo senador Irajá, no momento também recebemos o apoio do PSB, liderado pelo ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha, depois recebemos o apoio do PRTB, liderado pelo Fred e recebemos o apoio do Avante liderado pelo nosso querido amigo Bisco Guaracy”, disse o deputado Damaso ao Portal Atitude.

Segundo Damaso nos próximos dias será anunciado apoio de outros partidos.

“Hoje tivemos a alegria de receber o apoio do senador Irajá e de todos os membros do partido e pré-candidatos a deputados federais, estaduais e vamos fazer um projeto forte para o Tocantins, pois temos a alegria de ter o deputado Júnior Geo conosco em nosso partido e vamos trabalhar para avançar até as Convenções para que a gente possa receber apoio de outros partidos e assim definir a nossa chapa majoritária com a composição de senado e de vice”, comentou.

Senadora Kátia com o governador Wanderlei

A reportagem do Portal Atitude ouviu a senadora Kátia (Progressistas-TO), por meio de sua assessoria, sobre a possibilidade de acompanhar o senadpr Irajá.

“Não há mudança no posicionamento da senadora, Permanece o apoio ao governador Wanderlei”, resumiu.