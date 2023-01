“Lula me assegurou que uma das prioridades do seu novo governo é acabar com a fome e reduzir a desigualdade social e que o Tocantinenses receberão uma atenção especial do governo federal”, disse o senador.

Na pauta, foi abordado ainda sobre o projeto “Poupança Jovem” que o governo implementará. “O projeto de minha autoria “Nova Lei do 1º Emprego” já aprovado no Senado Federal, ambos os projetos convergentes e voltados para incentivar a geração de empregos para os jovens entre 16 a 29 anos (que são 47 milhões de brasileiros) uma vez que o desemprego nesta faixa etária é grave (em torno de 24%)”, declarou.

O PSD faz parte da base do governo no Congresso e está à frente de três ministérios (Agricultura, Minas e Energia e Pesca).