O senador Irajá (PSD) esteve em Gurupi neste final de semana e visitou o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Zezinho da Lafiche (Avante). Ambos debateram sobre vários assuntos, dentre eles, o convite do senador ao vereador para se candidatar a deputado estadual.

Por Régis Caio

Irajá convidou o parlamentar para se filiar ao PSD e ser um dos representantes da região Sul do estado na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições deste ano.

Além do senador, outro que também convidou Lafiche a ser candidato e a ingressar no seu partido foi o deputado Eduardo do Dertins (Cidadania) que esteve em Gurupi nesta segunda-feira (17).