Por Wesley Silas

Por meio de sua assessoria, o senador Eduardo Gomes (MDB) afirmou que “continua dedicando todo seu esforço a levantar recursos para os 139 municípios do Tocantins”.

Em seguida completou:

– A questão da sucessão estadual só será examinada no momento oportuno e os veículos de comunicação serão informado a respeito.

A vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Tocantins está prevista para o próximo dia 04 de Fevereiro, ocasião em que ele visitará Porto Nacional para o lançamento do programa DNA do Brasil Talentos.