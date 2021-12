A votação de indicação de senadores para uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) entrou na pauta da próxima terça-feira (14) da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). A senadora Kátia Abreu (PP-TO) com um vasto currículo em âmbito nacional manifestou interesse, foi indicada e poderá assumir a vaga.

por Régis Caio

Até a manhã desta sexta-feira (10), apenas a indicação do senador Antonio Anastasia (PSD-MG) estava registrada. A senadora Kátia Abreu (PP-TO) e o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) também têm interesse na vaga aberta com a aposentadoria do Raimundo Carreiro, que virou embaixador do Brasil em Portugal. O relator da indicação de Anastasia será o senador Cid Gomes (PDT-CE).

Perfil Senadora Kátia Abreu

Kátia Regina de Abreu é uma empresária, pecuarista e política brasileira, filiada ao Progressistas. Foi a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento durante o segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff. É senadora pelo estado do Tocantins e foi candidata à vice-presidente da República nas Eleições presidenciais de 2018.

Formada em psicologia na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, tornou-se pecuarista ao assumir, com a morte do marido em 1987, uma fazenda no antigo norte goiano, atualmente Tocantins.

Em 1998, Kátia Abreu disputou pela primeira vez uma cadeira na Câmara dos Deputados, ficando como primeira suplente. Assumiu a vaga em duas oportunidades, entre abril de 2000 e abril de 2002. Foi escolhida para presidir a Bancada ruralista no Congresso Nacional, sendo a primeira mulher no país a comandá-la, que na época contava com 180 integrantes.

Em 2002, foi efetivamente eleita para a Câmara dos Deputados com 76.170 votos, a mais votada no Estado do Tocantins. Em 2006, concorreu e venceu a eleição por uma vaga ao Senado Federal, derrotando Siqueira Campos, que tentava a reeleição. Em 2007, criticou a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF),[4] criticando o presidente Lula. Em 2009, Kátia Abreu figurou entre as cem personalidades mais influentes do Brasil, numa lista seleta publicada pela edição especial da Revista Época. Em abril de 2018, filiou-se ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). Atualmente está filiada ao Partido Progressista.