por Wesley Silas

O deputado Eduardo Siqueira Campos (UB) desconversou ao Portal Atitude sobre sua atuação nas eleições na campanha ao governo do Tocantins. No entanto, amigos próximo a ele garantem que não aceitará ser coordenador de nenhum candidato e, apesar de não ter nenhuma indisposição contra o governador Wanderlei, o seu foco será em defesa da pré-candidatura ao Senado da deputada federal, Dorinha Seabra (UB) e que ele jamais estaria se valorizando a espera de um convite do Palácio Araguaia.

“Ele deixou claro tudo que aconteceu com o Wanderlei são água passadas e que governador não deve nada a ele, muito menos desculpas ou mesmo precisa convidá-lo para nada. Deixou claro que isso não muda o seu rumo em apoiar a Dorinha e seria incoerente ele atuar em favor de outra chapa majoritária que não a dela”, disse uma fonte do convívio do deputado.

A política é algo natural nele

No entanto aparamente, há uma dicotomia, pois nas bocas de pessoas próximas: “Ele não quer e nem precisa de cargo ou crachá para fazer o que sabe e conhece a fundo. A política é algo natural nele”.

Perguntado pelo Atitude, Eduardo desconversou: “Sou apenas um eleitor” e não quis responder a nenhuma outra pergunta.