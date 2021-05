por Wesley Silas

Agora, sem sombra de dúvida, alguns exemplos ocorridos nos últimos anos mostram aberturas de novas fendas no conservadorismo políticos tocantinenses que agora tem como principal protagonista, o empresário Mauro Carlesse e, sem discursos eloquentes, mas pragmático, se tornou o primeiro político da região sul do Tocantins a conquistar a presidência da Assembleia e se tornar governador do Tocantins.

Destarte, enquanto alguns políticos iniciam seu proselitismo distribuindo simpatia e críticas ao governo, Carlesse inaugura obras como a Escola Estadual de Tempo Integral Jardenir Jorge Frederico em Araguaína que fora reiniciada em seu governo depois de duas paralizações. O evento contou com presença de lideranças nacionais e de todo Estado, após alguns meses Carlesse ter noticiado curso de Medicina da Unitins em Augustinópolis na região do Bico do Papagaio, a conclusão da primeira etapa do Hospital Geral de Araguaína e de Gurupi, além de rodovias que se encontravam inacabadas/enferrujadas há anos.

De qualquer forma, Carlesse pode até não ser unanimidade no meio político, mas tem atendido a população com obras voltadas para o interesse coletivo e, segundo fontes ligadas ao seu governo nos próximos meses serão anunciadas outras novidades.

Em palavras conclusivas é, praticamente, certo que nas eleições de 2022, o grupo de Carlesse chega unido para o páreo. Indo mais além, é de conhecimento de todos que o ponto alto do Carlesse é a valoração de seus aliados e, enquanto os seus adversários buscam alianças, ele mantém seu grupo coeso, e, é claro, sem nenhuma imposição, seus aliados vêm para disputa com muita força com uma virtude natural de um político de fácil acesso que sempre prefere ficar perto das pessoas simples e gostar de gente humilde, o que deixa os caciques dos políticos de carreira com uma pulga atrás da orelha com este novo jeito de fazer política.