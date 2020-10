Sem consanguinidade, Gutierres responde Josi e diz ter orgulho de ser chamado de sobrinho de Laurez

Enquanto em Palmas o candidato Thiago Andrinho (PSB) adotou o sobrenome de Amastha, em Gurupi Gutierres Torquato não usou Moreira em seu sobrenome, mas em repostas a criticas de Josi Nunes (PROS) durante reunião política, Toquato falou da sua “honra ser casado com a sobrinha do prefeito Laurez e poder ser chamado também de sobrinho”. Torquato cobrou ainda a presença do governador Carlesse em programas eleitorais de Josi Nunes. Em resposta Josi Nunes relatou que o seu maior apoio é do Povo de Gurupi e que o governador Carlesse será parceiro da gestão. “A população precisa colocar lado a lado os currículos de cada candidato. A história, a experiência, o preparo, as parcerias que podem gerar resultados para o município”, disse Josi.

Por Wesley Silas

“Assim como tem que ser uma honra para a Josi ela ser filha da vice-prefeita Dolores Nunes. Qual o demérito nisso”, questionou Torquato.

Em suas falas Gutierres busca passar mensagens de continuação da gestão do prefeito Laurez, como aconteceu no último em que ele voltou a defender a intenção de herdar nas urnas o espólio político de Laurez Moreira nas eleições deste ano.

“Laurez foi o melhor prefeito que Gurupi já teve. Não sou eu quem diz, são as pessoas nas ruas da cidade. A gestão dele é aprovada por cerca de 90% da população. Isso faz dele um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil. Para mim é uma honra ter Laurez como meu grande mestre, como a pessoa que me ensinou muito sobre como administrar bem uma cidade e fazer o melhor para as pessoas”, acrescentou.

Em seguida, Torquato tentou vincular influencia do governador Mauro Carlesse (DEM) na candidatura de Josi Nunes.

“A Josi precisa esclarecer para a população porque esconde o governador Carlesse de seus programas eleitorais. Foi Carlesse quem escolheu Josi para ser candidata. Agora por que ela não mostra isso para a população? Eu tenho a honra de mostrar para todos que meu maior apoiador é o prefeito Laurez. Agora a Josi deve esclarecer por que esconde da população que seu maior mentor é o governador Carlesse”, questionou Gutierres.

Apoio do Povo de Gurupi com parceria com o Governo Estadual

Em reposta dada no início da noite desta segunda-feira, 26, Josi Nunes disse que havia dito em reunião na última sexta-feira, 23, que pretendia debater com os outros três candidatos a prefeito de Gurupi, incluindo o sobrinho do Prefeito, “para deixar claro que o atual gestor, apesar de ocupar maior espaço em todas as mídias da campanha adversária, não está disputando a eleição”.

Após ser provocada pelo adversário, Josi Nunes afirmou que o maior apoio que tem recebido nessa campanha é do povo de Gurupi. “Meu maior apoiador é o povo de Gurupi, em cada casa, em cada bairro, eu e Gleydson Nato somos muito bem recebidos e esse apoio do povo só aumenta. Mas claro que conto com o apoio do governador Mauro Carlesse e esse é também um apoio de peso. Mas diferente da campanha adversária, eu deixo claro para o povo que a candidata sou eu, eu serei a Prefeita e meu vice é Gleydson Nato. Não precisamos confundir a população e nem se esconder atrás de ninguém como eles tem feito”, disse Josi.

“O governador Mauro Carlesse será um parceiro da nossa gestão e isso será fundamental para trazermos benefícios para Gurupi. Querer afastar um Governador de um projeto de desenvolvimento é no mínimo demonstração de imaturidade e inexperiência. Quero administrar com o apoio do Governo do Estado sim e isso fará a diferença. E é o oposto do que o adversário prega em querer comandar a Prefeitura sozinho. Esse posicionamento mostra que a inexperiência de meu concorrente é muito grande e o fisiologismo político fala mais alto em seu posicionamento”, finalizou.

Características nos candidatos

Josi Nunes encerrou reforçando que a população precisa comparar essas características nos candidatos. “A população precisa colocar lado a lado os currículos de cada candidato. A história, a experiência, o preparo, as parcerias que podem gerar resultados para o município. Enfim, a capacidade de cada um com base nesses critérios, precisam ser observados na decisão do voto. Conferindo isso, tenho certeza, que a população escolherá por Josi Nunes e Gleydson Nato”, finalizou. (Com informações das assessorias de Gutierres Torquato e Josi Nunes)