Sem capacete | Servidor do Detran e candidato a prefeito de Formoso se aventura em manobras radicais

As propostas de debates das cidades nas eleições municipais em algumas cidades da região sul do Tocantins deram lugar a festas com aglomerações de pessoas como aconteceu em Dueré e por último em Formoso do Araguaia em que o candidato a prefeito Heno Rodrigues (PTB), sem capacete, foi flagrado na garupa de uma moto sendo empinada com manobras radicais.

por Wesley Silas

Quatro candidatos concorrem a cadeira de prefeito em Formoso do Araguaia. Entre eles Ronison Parente (MDB) e Dr Antônio (PSC) tiveram o pedido de candidatura deferidos pela Justiça Eleitoral. Enquanto Guilherme Siriano (SD) indicado pelo prefeito Wagner da Gráfica estão juntos também numa mesma ação que apura desvio de recursos públicos e Heno Rodrigues (PTB) que em julho deste ano foi afastado de Detran por meio de um Processos Administrativo Disciplinar ainda não tiveram seus pedidos de candidaturas aprovados pela Justiça Eleitoral.

No caso do vereador e candidato a prefeito, Heno Rodrigues (PTB), o fato dele ser servidor de Detran não pesou na sua conduta em cometer infrações previstas no Código de Transito Brasileiro nos Artigos 169 (dirigir sem cuidados à segurança), 174 (promover manobras sem permissão de autoridades), 244 (falta do uso de capacete) e 299 (perturbar o sossego público), o que lhe renderia infrações gravíssimas e suspensão do direito a dirigir.

Ouvido pelo Portal Atitude o vereador e candidato a prefeito Heno Rodrigues (PTB), assumiu o erro e negou ter havido disputa entre os motociclistas, mas reconheceu a sua falha e pediu desculpara à comunidade formosense.

“Fui convidado para participar de uma reunião com os pilotos de manobras radicais, numa rua reservada para este fim onde não aconteceu disputa, que queriam ouvir as nossas propostas para a juventude e para as modalidades de esporte da nossa cidade e ao final da reunião fui convidado para participar de uma exibição e não me atentei para o uso do capacete. Mas, como não tenho compromisso com o erro, reconheço a minha falha, inclusive de comprometer a minha própria segurança e peço desculpas a toda a comunidade pela desatenção”.