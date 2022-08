Por Wesley Silas

Na abertura do seu discurso, a senadora Kátia Abreu apresentou o nome do empresário Fernando Iberê, da empresa Iparatyh Empreendimentos Imobiliários, como o escolhido para ser o seu primeiro suplente.

“Quero aqui apesentar uma pessoa especial que é um empresário que está há 25 anos no Tocantins e quando chegou, ainda jovem, chegou em minha sala falando sobre política e depois se afastou e foi cuidar dos negócios e hoje retorna como primeiro suplente da senadora Kátia Abreu. É um empresário jovem, honesto e trabalhador, Fernando Iberê, da empresa Iparatyh Empreendimentos Imobiliários, campeão em loteamentos no estado do Tocantins”, disse a senadora que em seguida deu a fala para os 51 prefeitos que se comprometeram ajudar sua reeleição ao senador.

O evento também contou com a manifestação de dezenas de prefeitos, de diferentes partidos, declarando apoio à Kátia e aos candidatos da chapa. Ao destacar o trabalho de Kátia pelo município de Cariri, o prefeito Júnior Marajó chegou a lançar um divertido desafio aos colegas gestores municipais:

“Nós sabemos da garra e do trabalho da senadora Kátia nos quatro cantos do Tocantins. Sabemos que ela tem trabalho e serviço prestado, mas quero lançar um desafio aqui: qual município dará mais votos para a Kátia!”, provocou Marajó.

A chapa de pré-candidatos do Progressistas foi apresentada pelos deputados federais Vicentinho Júnior e Lázaro Botelho, que também concorrem à Câmara dos Deputados. Vicentinho ressaltou o peso do quadro apresentado pelo partido, com nomes das mais diversas áreas.

“Se hoje você quiser falar sobre qualquer tema, de qualquer setor da sociedade brasileira, converse com os candidatos dos Progressistas. Temos os melhores nomes para travar as batalhas do Tocantins”, destacou Vicentinho que acredita que o partido poderá eleger dois deputados federais.

Confira o discurso da senadora Kátia Abreu ao apresentar os nomes dos prefeitos e do seu suplente

Irajá afastado da mãe

Entre as 5 mil pessoas que prestigiaram a oficialização da candidatura da senadora Kátia Abreu estavam os seus filhos Iratã Abreu com sua namorada e Iana Abreu, mas foi sentido a falta do senador Irajá Abreu após ele ter se afastado da mãe para se lançar candidato ao governo do Tocantins numa chapa que terá um candidato ao senado que irá concorrer que a própria mãe.

Para isso, o PSD presidido pelo senador Irajá Abreu escolheu a pequena cidade de Lavandeira, sudeste do Tocantins e longe dos holofotes da imprensa, ele apresentará aos 1.984 habitantes e 1.624 eleitores no universo de 1.094.003 no Tocantins quem serão os candidatos do PSD numa aliança com o Avante e PRTB e poderá ter o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha como pré-candidato ao senado. Conversa de bastidores apontam que um grupo de amigos da família tentaram reaproximar Irajá da sua mãe, Kátia; mas Irajá não teria dado chances para reaproximação com a mãe que sai prejudicada com o afastamento do filho.

“O Irajá esteve na convenção do PT e PV do início ao fim. Fez parte da mesa, discursou com altas trocas de elogios com Paulo Mourão e sentimos um clima de namoro no ar e agora vamos aguardar se sairá uma aliança entre o PSD que irá lançar o Irajá como candidato ao governo e o PT que poderá recuar e ter o Paulo Mourão na vice”, disse um líder partidário ao Portal Atitude.

Confira os nomes dos pré-candidatos do Progressistas:

Deputados federais:

Vicentinho Jr.

Lázaro Botelho

Cleiton Pinheiro

J. Cunha

Eliana Castro

Pastora Hilda

Julio Oliveira

Enfermeira Gizele

Prof. Robertinho do Karatê

Giovanna Nazareno

Gylwander Peres

Deputados estaduais

Fred Sodré

Ermínia da Trindade

Ricardo Abalém