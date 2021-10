por Wesley Silas

As lideranças políticas se reuniram na noite desta terça-feira, 26, em Brasília para tratar da construção de um projeto conjunto para as eleições de 2022.

“Foi uma reunião muito boa e nós fizemos o compromisso de estarmos juntos no próximo ano para construir o Tocantins do nosso sonho”, avaliou Laurez Moreria ao Portal Atitude.

O ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas também foi ouvido pela reportagem.

“Selamos um acordo e estaremos juntos nas eleições de 2022. Cada um vai buscar o seu espaço para se fortalecer como cabeça de chapa. A nossa linha de conduta será de um grupo forte com nomes que representam a região norte (Dimas), o Laurez na região sul e o Eduardo Gomes na região Central do Estado”, disse Dimas.

Até o momento, vários nomes se lançaram para disputar o cargo de governador do Tocantins e a única vaga para senador ocupada pela senadora Kátia Abreu promete ser uma das mais disputadas. Na avaliação de Dimas, a vaga do grupo poderá ficar entre nomes como a senadora Kátia Abreu, deputada federal Dorinha Seabra ou do ex-governador Marcelo Miranda (MDB). “A gente caminhará para uma solução mais frente para esta questão do senado”, disse.