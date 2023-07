por Redação

“Em seis meses de muito trabalho entregamos gratuitamente 78 toneladas de frutas, legumes, verduras e hortaliças para 20 mil famílias tocantinenses. Estamos combatendo a fome e assegurando alimento nutritivo e de qualidade na mesa dos que mais precisam”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes ao fazer balanço de seis meses de mandato e de um de seus projetos sociais que é exemplo para o Tocantins e outros estados brasileiros, o projeto Horta Comunitária.

Idealizado pelo parlamentar há mais de seis anos, o projeto Horta Comunitária conta com 14 unidades implantadas no Tocantins e outras quatro em obras. “Sei o quanto a fome dói. Por isso, me dedico diariamente investindo, buscando parceiros e assegurando a distribuição de alimentos. Precisamos somar esforços e acabar com a fome no Tocantins”, pontuou o parlamentar.

Instituições

Além das famílias de vários municípios de Gurupi e região Sul e Sudeste, instituições como a Apae, igrejas e o Centro do Idoso de Gurupi também são atendidas. O 4° Batalhão da Polícia Militar de Gurupi também conta com horta própria implantada com o apoio do Comando Geral da Polícia Militar do Tocantins, por meio do Tenente Coronel W. Costa.

“As hortas comunitárias são alternativas sustentáveis e viáveis no combate à fome” reforçou o deputado explicando que produzir coletivamente alimentos promove também integração das comunidades.

“É gratificante poder alimentar tantas famílias. A cada distribuição ficamos felizes e satisfeitos em poder ajudar tantas pessoas e famílias”, complementou o gerente do projeto Hortas Comunitárias Edinho.