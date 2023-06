Share on Twitter

Por Redação

Conforme o parlamentar, o objetivo é potencializar as ações de combate ao crime, reduzindo os índices de violência e promovendo assim mais segurança à população.

“A criação dessa Companhia Independente é um passo importante para o fortalecimento da segurança de Formoso do Araguaia, isso porque vai estruturar melhor a Polícia Militar, inclusive, com a disponibilização de mais efetivos para atender a demanda da região”, destaca o deputado.

Com o crescimento do município, a demanda por segurança pública vem aumentando, por isso, a necessidade de Companhia Independente da Polícia Militar.

Formoso do Araguaia é o município tocantinense com a maior em extensão territorial e possui aproximadamente 20 mil habitantes, nele está situado o Assentamento – Agrovila Lagoa da Onça, um dos maiores do Estado.

Fonte: Ascom Dep Est. Gutierres Torquato – Palmas, 13 de junho de 2023_