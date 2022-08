por Wesley Silas

A juíza eleitoral, Dr. Mirian Alves Dourado, da segunda Zona Eleitoral que abrange os municípios de Gurupi Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins e Crixás do Tocantins estará reunindo a imprensa no dia 29 de agosto de 2022, às 08h30min, no Cartório Eleitoral de Gurupi para uma reunião para apresentar o projeto Diálogo e Transparência, oportunidade na qual dialogaremos sobre o processo eleitoral de 2022.

“A referida reunião terá duração aproximada de 1h30 e contará com exposição didática sobre as urnas eletrônicas e a segurança do processo de votação e apuração (Projeto Democracia: Diálogo e Transparência). Na ocasião, os participantes poderão formular perguntas, bem como solicitar informações, a fim de sanarem eventuais dúvidas que tenham acerca do funcionamento das urnas eletrônicas e dos sistemas eleitorais utilizados para a realização dos pleitos eleitorais”, informou a juíza eleitoral, Dr. Mirian Alves Dourado, da segunda Zona Eleitoral de Gurupi.