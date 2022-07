Por Redação

Partindo exclusivamente para a eleição presidencial, focando ainda nos dois principais nomes nessa corrida ao Planalto, há um dado muito interessante. Apesar de quase colados na pesquisa, no quesito seguidores Jair Bolsonaro está anos-luz à frente do ex-presidente Lula.

“A diferença de Bolsonaro, que lidera o ranking dos candidatos à presidência, são quase 15 milhões de seguidores a mais do que o seu mais forte adversário. O que precisamos lembrar também é que Bolsonaro está na presidência atualmente. Isso também favorece a busca pelo seu nome nas redes”, disse o empresário Fred Furtado, que analisou também outros perfis de presidenciáveis, como Ciro Gomes do PDT e Simone Tebet do MDB.