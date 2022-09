Por Redação

Faltando cerca de três semanas para a eleição deste ano, que ocorrerá no dia 2 de outubro, o Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) aparece isolado na liderança em duas pesquisas divulgadas neste sábado, 10. Os cenários indicam uma vitória já no primeiro turno.

No levantamento feito pelo O Jornal Girassol, Wanderlei aparece com 58,02% dos votos válidos, uma diferença que chega a impressionantes 39,19% do segundo colocado Ronaldo Dimas. Na pesquisa, o Governador também é um dos candidatos menos rejeitados no pleito, onde quem lidera a posição é Irajá Abreu com 18%.

Pesquisa Portal Stylo

Já no levantamento feito pelo Instituto Promotion/Portal Stylo, Wanderlei aparece com 55,35% dos votos válidos, uma diferença de 33,88% do segundo colocado, Ronaldo Dimas. No quesito rejeição, Irajá Abreu novamente aparece como o mais rejeitado com 16%.

Governador comemora

“As pesquisas mostram que nossa campanha segue crescendo, sendo abraçada pela população, e principalmente, segue com chances reais de vitória já no primeiro turno. Acreditamos que fazer política é algo sério, temos conseguido mostrar o trabalho da nossa Gestão e apresentar nossas propostas. Peço que nossos apoiadores continuem unidos e lutando por essa vitória até o último momento”, destacou o Governador Wanderlei.

Dados das Pesquisas

A pesquisa O Girassol ouviu 800 eleitores nas principais regiões do Tocantins, entre os dias 5 e 7 de setembro. A margem de erro é de 3,5%, para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o número TO-05614/2022.

Já o levantamento feito pelo Instituto Promotion/Jornal Stylo ouviu 900 eleitores, entre os dias 17 e 20 de agosto. A margem de confiança da Pesquisa é de 95%, e o erro amostral de 3%, para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número TO-09776/2022 .