Durante o Lançamento do Programa de Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) – Melhor em Casa, na manhã desta terça-feira, 27 de julho, o Secretário Municipal de Saúde, Relmivam Milhomem, que estava ao lado da prefeita Josi Nunes, falou aos leitores do Portal Atitude sobre a antecipação da vacinação da Pfizer anunciada pelo Ministério da Saúde para 21 dias, disse que mais de 800 pessoas ainda não retornaram para concluir a imunização com a segunda dose. Ele comentou ainda sobre a diminuição da faixa etária que hoje atende público de 38 anos.

Confira a íntegra da entrevista: