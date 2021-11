O novo secretário de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Fábio Pereira Vaz, teve as contas da sua gestão como prefeito de Palmeirópolis rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) justamente por irregularidades na aplicação dos recursos da educação. Em nota, ele negou que tenha praticado irregularidades.

A reprovação das contas anuais consolidadas é relativa ao exercício financeiro de 2017. Fábio foi prefeito de Palmeirópolis por dois mandatos [2013 a 2020]. Fábio disse que ingressará com pedido de reexame, com efeito suspensivo da decisão.

O secretário executivo da Educação, Juventude e Esportes, Fábio Vaz, assegura que não houve qualquer irregularidade em sua gestão que justifique a rejeição de suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e que ingressará com pedido de reexame, com efeito suspensivo da decisão, tendo em vista que o parecer prévio pela rejeição se deu por falha técnica de dados ou falha no ato de migração de dados entre o Sistema Integrado de Auditoria Publica (Sicap) e o sistema da contabilidade da da gestão.

