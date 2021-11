por Wesley Silas

As mudanças podem também acontecer em outras pastas, caso alguns secretários não se empenhem em resolver problemas e, conforme a fonte, a prefeita Josi Nunes tem “conversado bastante” com membros do seu primeiro escalão e, em uma destas reuniões, teria dado “uma chance com prazo” para que sejam resolvidos problemas como “as questões de celeridade às licitações”.

A fonte também comentou sobre o atraso da conclusão das obras do Mercado Municipal. Apesar de ter sido inaugurado em 2020, as instalações não pode funcionar devido problemas estruturais, principalmente devido as falhas nos encanamentos de água pluvial, potável e de esgoto com tubulações inapropriadas, assim como falta de canalização de gás de cozinha, entre outros problemas estruturais. “Para terminar, a obras a atual gestão da Prefeitura de Gurupi assinou nesta semana mais um aditivo no valor de R$ 156 mil para que a empreiteira possa concluir, de vez, a obra ainda neste ano”, informou a fonte.