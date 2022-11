Por Wesley Silas

A Secretária Municipal, Margareth Santos de Carvalho, acusa o Prefeito José Salomão (PT) por perseguição política por ela ter apoiado a candidatura de Júnior Trindade para Deputado Federal e Bolsonaro para Presidente. “Dentro do meu esforço, saí candidata a Vereadora, para que pudesse ajudar o grupo. Pois bem, hoje eu vejo que se existe uma coisa dentro desse prefeitura é falta de democracia. Pois ganhamos a eleição para administrarmos juntos por 4 anos, abracei a causa do atual prefeito como nunca fiz em política. Hoje estou sendo exonerada por perseguição política”, disse a vereadora por meio de uma nota.

O Decreto de Exoneração da Diretora Geral da Juventude, Margareth Santos foi publicado no dia 31 de outubro de 2022.

Em seguida a ex-secretária publicou uma nota com críticas a decisão dos seu ex-aliado político.

“As providências vão ser tomadas, inúmeras mensagens printadas de ameaças e coação. Se tem uma coisa que está levando essa gestão por água a baixo são os puxas sacos que não fazem nada dentro do serviço administrativo, apenas sabem perseguir o ser de bem. De cabeça erguida, fui e não me arrependo de ter votado em Júnior Trindade e Bolsonaro”, manifestou Margareth.

A reportagem do Portal Atitude não conseguiu contato com o prefeito José Salomão e de sua assessoria, mas deixa espaço reservados, atendendo o princípio do contraditório.

Esclarecimento:

Há 2 (dois) anos atrás apoiei o então Prefeito José Salomão (PT) tendo em vista achar ser o melhor para Dianópolis/TO. Dentro do meu esforço, saí candidata a Vereadora, para que pudesse ajudar o grupo. Pois bem, hoje eu vejo que se existe uma coisa dentro desse prefeitura é falta de democracia. Pois ganhamos a eleição para administrarmos juntos por 4 anos, abracei a causa do atual prefeito como nunca fiz em política. Hoje estou sendo exonerada por perseguição política, por ter apoiado JÚNIOR TRINDADE para Deputado Federal e BOLSONARO Presidente. Nunca escondi de ninguém, nunca fui falsa, pois postava todos os dias os meus candidatos nos meus status, apesar dos puxas-sacos diariamente me constranger com palvras e mensagens de textos, tudo em nome do atual prefeito.

Estou saindo de cabeça erguida, uma vez que cumpri meu papel como funcionária, prestei o meu melhor para nossa sociedade, com lisura, honestidade e amor a coisa pública. Hoje saiu o DECRETO DE EXONERAÇÃO concretizando a perseguição pq fui Bolsonarista e apoiei Júnior Trindade para Deputado Federal. Só lamento, pois, é menos uma família e vários amigos de soldados que esse grupo acaba de perder por não respeitar quaisquer posicionamento contrário ao deles. As providências vão ser tomadas, inúmeras mensagens printadas de ameaças e coação. Se tem uma coisa que está levando essa gestão por água a baixo são os puxas sacos que não fazem nada dentro do serviço administrativo, apenas sabem perseguir o ser de bem. De cabeça erguida, fui e não me arrependo de ter votado em JÚNIOR TRINDADE E BOLSONARO.

“Tudo o que Deus faz é Bom. Tudo o que Deus permite é necessario” – JÓ 2:10-

ASS: MARGARETH SANTOS DE CARVALHO