Por Wesley

O presidente do PTB, comunicou na manhã desta terça-feira, 22, sua saída da sigla, após intervenção promovida do presidente nacional, Roberto Jefferson e pré-anunciar o nome da ministra da Mulher, Damares, como candidata a deputada federal pelo Tocantins.

Segundo o presidente, o partido já encontra-se no grupo do ex-prefeito, Ronaldo Dimas. Ele informou ainda que irá trabalhar para que os 10 prefeitos e quase 200 vereadores o sigam no novo projeto juntamente com o governador Mauro Carlesse (PSL) na sua candidatura ao Senado e ao vice-governador, Vanderlei Barbosa, como candidato natural ao governo do Tocantins.