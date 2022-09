Share on Twitter

Por Redação

Liderança de destaque em Guaraí, o jovem Saboinha Junior anunciou nesta segunda-feira (05) que seu apoio para o Senado Federal será à senadora Kátia (Progressistas), que concorre à reeleição. Saboinha foi vereador, presidiu a Câmara de Vereadores do município e também foi secretário de Esportes. Nas últimas eleições à Prefeitura perdeu por apenas 500 votos (fez mais de 46% dos votos válidos do município) e hoje concorre pelo Solidariedade a uma cadeira na Assembleia Legislativa.

“A senadora sempre nos recebeu bem em Brasília, mandou muitos recursos para Guaraí. Em 2014 apoiei a Kátia para o Senado e recebi o apoio dela em 2016 para a Câmara. Sempre tivemos uma proximidade e agora vamos estar juntos de novo”, disse Saboinha.

Para Guaraí, Kátia já destinou mais de R$ 3,4 milhões em emendas, com recursos tanto para aquisição de patrulha mecanizada quanto para construção de Cras, veículo para a Apae, e até a pavimentação do Parque de Exposições do município.