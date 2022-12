Share on Twitter

da redação

Nesta terça-feira, o primeiro município visitado foi a cidade de Araguatins, o deputado se reuniu com líderes e vereadores e visitou o prefeito Aquiles da Areia reafirmando seu compromisso com o município.

Alexandre também concedeu entrevistas as rádios locais, falando das suas perspectivas do mandato em Brasília.

Em seguida Alexandre Guimarães visitou Augustinópolis, Axixá, São Sebastião e Esperantina.

Na noite, Guimarães encerrou seu dia no município de Praia Norte, onde foi recebido por líderes da região na casa do prefeito Ho-Che-min Silva.

“Percorremos 06 municípios neste primeiro dia da rota da gratidão, reforçando nosso compromisso com a comunidade, e com o coração cheio de gratidão aos nossos líderes e a comunidade por acreditarem em nosso projeto, saio deste primeiro dia de visitas com uma enorme motivação, e ainda mais animado para servir esse povo tão querido.” Destacou o jovem parlamentar.