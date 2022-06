Por Redação

O presidente nacional do MDB apresentou o projeto do partido para ampliação das bancadas nas assembleias legislativas e câmara federal, e informou que sob a liderança do presidente estadual do MDB, Marcelo Miranda, a sigla deve eleger vários deputados estaduais e apoio da nacional para a reeleição da deputada federal Dulce Miranda e para a eleição de mais um deputado federal.

FORMOSO JÁ ELEGEU FEDERAL

A região sul do Tocantins está sem representação na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal desde de 2018. Formoso do Araguaia, que é o segundo maior colégio eleitoral da região,tem tradição na eleição de deputado, como ocorreu em 1994 com a histórica eleição a deputado federal de Udson Bandeira pelo MDB.