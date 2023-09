Por Redação

A eleição se deu com chapa única, e o MDB de Formoso do Araguaia emerge da convenção unido e tendo como presidente o Engenheiro Agrônomo e Advogado Ronison Parente. Ainda fazem parte do diretório o Ex prefeito Domingos Pereira, o Ex Deputado Federal Udson Bandeira e o Vereador Gabriel Bezerra.