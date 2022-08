O senador Eduardo Gomes acompanhado do prefeito de Lajeado Júnior Bandeira, do vice-prefeito de Palmas André Gomes, acompanhou as reuniões e ouviu palavras de gratidão dos prefeitos, pelo grande volume de recursos destinados por ele a seus municípios.

Respondeu afirmando que continuará se empenhando cada vez mais para trazer melhorias da qualidade de vida a todos os tocantinenses. O candidato Ronaldo Dimas agradeceu o apoio e apresentou os principais pontos de seu projeto de governo, lembrando do êxito de seus dois mandatos de prefeito de Araguaína e prometeu a mesma eficiência e empenho para enfrentar os graves problemas que o Tocantins enfrenta. “Com o indispensável apoio do senador Eduardo Gomes e do presidente Bolsonaro, faremos a revolução do bem em nosso estado”, finalizou Ronaldo.