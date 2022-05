O pré-candidato a governador do PL, Ronaldo Dimas, recebeu, na manhã desta segunda-feira, 16 de maio, em Palmas, mais de 40 líderes políticos do Sudeste do Estado. No encontro, organizado pelo vereador de Dianópolis e pré-candidato a deputado federal Júnior Trindade (Podemos), os líderes do Sudeste fizeram muitas queixas sobre a saúde pública e a condição das rodovias estaduais.

Estiveram na reunião vereadores, vice-prefeitos e ex-vereadores de Paranã, Ponte Alta, Porto Alegre, Dianópolis, Taguatinga, Lavandeira, Natividade, Chapada da Natividade, Silvanópolis e Combinado. Também vereador de Dianópolis, o pré-candidato a deputado estadual Manin da Zorra (PL) foi outra presença no evento.

Conforme Trindade, o encontro reuniu dezenas de pessoas interessadas em ouvir os projetos de Dimas para implementar uma transformação positiva no Tocantins.

“Fizemos uma caravana até a sua residência em Palmas com propósito de dias melhores para o Tocantins. Dentre as demandas do Sudeste, está a melhoria imediata da situação precária da saúde que estamos vivendo. Infelizmente, temos pessoas morrendo sem atendimento, grávidas tendo partos em ambulâncias. Ainda há estradas em péssimas condições. Ronaldo é a solução para um Estado mais democrático e justo”, frisou, ao dizer que Dimas fez uma grande transformação em Araguaína e pode trazer grandes obras para o Estado. Os outros relatos dos líderes do Sudeste na reunião seguiram a mesma linha. Para todos, há descaso com as estradas e falta de gestão na saúde.

Dimas defendeu a necessidade de se ter um sistema de saúde planejado e integrado, que fortaleça as redes municipais de saúde e os hospitais regionais, para evitar que qualquer paciente precise ir até Palmas para ter atendimento com um pouco de complexidade.