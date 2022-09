Por Redação

Dimas conversou com trabalhadores e trabalhadoras de vários seguimentos, além de visita a empresários da cidade. Acompanhado por lideranças do município e pelo candidato a deputado federal por Colinas, Marcão (Podemos), Dimas foi recebido em grande evento durante à noite.

Dimas destacou as propostas do seu plano de governo para Colinas e região. O candidato pretende revitalizar o Distrito Industrial do município que tem potencial para atender boa parte da região Norte do Tocantins.

“O Distrito Industrial precisa funcionar de forma adequada e podem ter certeza que aqui será o maior para atender nossa região atraindo grandes indústrias”, comentou.

Além das propostas para setor industrial, o candidato falou de como transformou Araguaína enquanto prefeito e como pode implementar o mesmo programa para desenvolver o Estado em várias áreas.

“Por que não funciona adequadamente a saúde? É falta de gestão. Falta de olhar para nossa gente. Qual foi a estrada que o estado inaugurou nesses últimos anos?

Nós fizemos 700 quilômetros de asfalto só dentro de Araguaína. Aqui em Colinas não será diferente. As estradas, hoje abandonadas, vão ser totalmente recuperadas”, garantiu.

O grande comício ocorreu na região central da cidade e foi organizado pelo candidato Marcão.