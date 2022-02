por Wesley Silas

O sorteio aconteceu durante a despedida do padre Pároco Pe. Eldinei Carneiro no último domingo, 06, e foi transmitido no canal do Youtube da igreja. No momento do sorteio, o pároco ficou surpreso ao ler o nome do ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas como o ganhador da CG 160 Start avaliada em, aproximadamente, R$ 13 mil. Em seguida ele ligou para o ex-prefeito e pré-candidato ao governo, Ronaldo Dimas, para comunicar sobre o resultado da rifa.

“Foi uma surpresa muito grande este sorteio e agora retornará à própria igreja. Vamos colaborando e indo ai [em Gurupi] já comprarei novamente as rifas para poder colaborar com a Igreja em Gurupi”, disse Dimas por telefone.

Para o padre, o dinheiro arrecadado será repassado para o seu sucessor, Padre Deusimar.

“É um presente de ano novo que a Paróquia de Santo Antônio recebe”, disse o padre Eldinei ao receber a informação que o prêmio retornaria para a Igreja.