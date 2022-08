da redação

Na ocasião, Dimas que já presidiu a FIETO, falou sobre suas experiências profissionais, apresentou ideias, propostas e respondeu às perguntas dos representantes dos setores industriais do Tocantins. Ele falou ainda sobre seu plano para segurança pública, saúde e educação, além de ações para atrair a instalação de novas indústrias para o Tocantins destacando que “o estado é o indutor do desenvolvimento”.

O presidente da FIETO, Roberto Pires, durante sua fala na abertura do evento, afirmou que a instituição tem a capacidade de estudar e propor caminhos para o desenvolvimento do Tocantins, mas a execução é governamental. “Fizemos há tempos, estudos de várias cadeias produtivas com grande potencial no Estado, esses estudos estão à disposição de todos os poderes, mas ainda não enxergamos políticas públicas que estejam em conformidade com essas potencialidades”, ressaltou Pires.

Café com Governadoráveis

Apresentar a “Carta da Indústria” e oportunizar aos empresários do setor industrial a apresentação das demandas das áreas produtivas com os candidatos ao governo do Estado convidados são os objetivos do Café com Governadoráveis, evento realizado pela FIETO.

Na próxima quarta-feira, 31/08, será o último encontro no qual a FIETO encerra essa edição recebendo o candidato e senador Irajá Abreu.