por Redação

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) deferiu na manhã desta segunda-feira, 29, os registros das candidaturas de Ronaldo Dimas (PL) para governador do Tocantins e do seu vice, Freire Júnior (MDB), ambos da coligação A Transformação que o Tocantins Precisa (PL-MDB-Podemos). Os dois registros foram julgados pelo juiz eleitoral José Maria Lima, com pareceres favoráveis do procurador eleitoral João Gustavo de Almeida Seixas.

O TRE-TO e o Ministério Público Eleitoral afirmaram na decisão que Dimas e Freire cumpriram todos os requisitos legais e “não houve notícia de qualquer causa de inelegibilidade”. Com essas decisões ficam confirmadas a legalidade e legitimidade das duas candidaturas ao governo do Estado, ficando claro que dois são políticos Ficha Limpa.