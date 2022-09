Share on Twitter

Por Redação

O candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) defendeu a necessidade de o governo do Estado ter uma política indutora de desenvolvimento econômico para que o Tocantins consiga reduzir a dependência dos empregos no poder público pela metade. Hoje, mais de 40% dos postos de trabalho no Estado estão nas três esferas da administração – estadual, federal e municipal.

“No bolo total, mais de 40% dos empregos no Estado são públicos e isso não pode continuar assim. A gente tem que diminuir isso para a metade. Os empregos têm que vir da iniciativa privada”, destacou o candidato, durante entrevista à jornalista Graziela Guardiola, no programa Verdade na TV, do SBT Tocantins.

Como o poder público tem limites financeiros, a mudança nesse quadro é fundamental para que o Tocantins entre em uma nova era. No entanto, ele destacou que isso só acontece com o governo fazendo seu papel. “Quando você faz os investimentos bem feitos, a iniciativa privada também investe, gera emprego, gera renda e a gente cria a partir disso um círculo virtuoso com novos investimentos públicos gerando ainda mais atividade econômica”, ressaltou Dimas.

O candidato destacou que em Araguaína, cidade transformada completamente em suas duas gestões (2013-2020), a prefeitura conseguiu a tração de centenas de empresas para o município a partir da melhora dos serviços básicos e de uma política concreta de desenvolvimento.

Para o Estado, Dimas afirmou que a Agência de Fomento cumprirá a sua função emprestando dinheiro a juros muito baixos para fomentar a economia.

Além de geração de empregos, Dimas falou sobre saúde, educação, segurança pública e outros assuntos.

Veja a entrevista completa aqui: