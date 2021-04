O ex-prefeito de Araguaína e atual presidente do Podemos no Tocantins, após deixar duas gestões à frente da Prefeitura de Araguaína (de 2013 a 2020), e vem sendo requisitado para atuar como consultor por gestores do país que buscam auxílio para as administrações, em especial sobre projetos de infraestrutura.

Por Redação

No final da semana passada, Dimas esteve em João Pessoa, capital da Paraíba, onde teve reunião com o prefeito Cícero Lucena (PP), com o vice-prefeito Léo Bezerra (Cidadania), com o secretário de Representação do município em Brasília, Luiz Paulo Oliveira, com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro, com o subsecretário de Mobilidade, Marcos Souto Maior, e com equipe técnica da Secretaria de Planejamento da cidade. O objetivo da cidade é montar um projeto completo para conseguir financiamento na ordem de até US$ 100 milhões (mais de R$ 570 milhões) para investimento em infraestrutura urbana.

Tendo como referência do Projeto Águas de Araguaína, que está ajudando na transformação a cidade do Norte do Tocantins com um investimento de quase US$ 55 milhões, a meta da Prefeitura de João Pessoa é asfaltar todas as ruas da área urbana, urbanizando parques, fazendo reflorestamento das margens dos rios. “O Ronaldo (Dimas) vai nos ajudar no levantamento desses recursos. A visita dele foi muito produtiva para tratar de empréstimos internacionais”, salientou Luiz Paulo, ao destacar que o projeto contempla cerca de 2 mil ruas.

Contratado como consultor, Dimas destaca que a capital paraibana é muito bem cuidada, tem uma parte turística bem organizada e bonita. Agora, o salto é dar a mesma qualidade de vida para o restante da cidade.

“A busca é por investimentos de infraestrutura, mas ao mesmo tempo com qualidade de vida, praças, parques e respeito ao meio ambiente”, explica Ronaldo Dimas, ao destacar que o crescimento econômico de uma cidade tem que ser acompanhado de benfeitorias para toda a população.

De acordo com o estudo preliminar, a necessidade de dinheiro apenas para pavimentação e calçamento é de cerca de R$ 400 milhões. “A obtenção do financiamento é um processo. Precisa-se de um projeto bem elaborado, detalhar como serão feitos os investimentos e ter tudo bem planejado. Com o trabalho bem feito, será possível atingir o objetivo”, explica Ronaldo Dimas.