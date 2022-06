por Redação

Em entrevista ao jornalista Cleber Toledo, na quarta-feira, 8, o senador Eduardo Gomes frisou que não disputará as eleições para governador e que seu candidato é Ronaldo Dimas. Companheiros de partido, Dimas agradece o apoio de Gomes e destaca que juntos estão pensando no melhor modelo para o Tocantins. “O senador Gomes, juntamente com outros líderes políticos, é parte desse grupo que estamos formando para pensar e projetar as melhorias tão necessárias ao povo tocantinense. Não se trata da minha candidatura, se trata da nossa candidatura, do nosso projeto de transformar o Tocantins”, pontua.

Gomes ressaltou na entrevista que o pré-candidato Dimas, ainda sem fazer muita movimentação, aparece liderando as pesquisas eleitorais, demonstrando que seu nome e ideias estão sendo bem recebidas pelos tocantinenses.

“Será uma eleição muito disputada, mas tranquila no sentido que o eleitor terá a oportunidade de conhecer e decidir pelo melhor. Não adianta tentar iludir o eleitor, ele votará no candidato que demonstrar condições de governador o Tocantins nos próximos quatro anos de forma diferente, que garanta a estabilidade e retomem os grandes projetos”, destacou Gomes na entrevista, frisando que Dimas terá condições de terminar o mandato de governador.

“A nossa amizade, respeito e lealdade é muito anterior a qualquer período eleitoral. Estamos juntos por pensar no melhor modelo para o Tocantins. Sei que é possível transformar o Estado por completo e para isso o trabalho de Eduardo Gomes no Senado é imprescindível”, lembra Dimas. O pré-candidato a governador concorda com Gomes, alguns podem achá-lo ‘cara fechada’, mas ao conhecê-lo e ouvir suas propostas entendem sua postura firme, respeitosa e com grande vontade de fazer um governo estadual comprometido com as prefeituras e com a população.

“Talvez eu não seja o político mais simpático e bom de piada, mas minha firmeza e seriedade são características também importantes na política. E sim, sou político e há anos, fui secretário, deputado federal e prefeito; também sou empresário, engenheiro, líder classista. Tenho grandes ideias e projetos viáveis, porém, antes de tudo, sou um bom ouvinte e um leal companheiro. E é isso que estou mostrando de município em município e o nosso grupo cresce cada dia mais, atraindo líderes comprometidos em transformar o Tocantins”, reforça Dimas.