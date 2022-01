Pela primeira vez um procurador do Estado do Tocantins é indicado ao órgão.

Por Redação

O procurador do Estado do Tocantins, Dr. Rodrigo de M. dos Santos, foi nomeado nesta quinta-feira, 06, pelo presidente da república, Jair Bolsonaro, para o cargo de Juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins (TRE-TO).

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União em razão do término do segundo mandato de Ângela Issa Haonat. Para a escolha, foram indicados advogados com pelo menos 10 anos de exercício de advocacia e idoneidade, por meio de lista tríplice divulgada em em maio de 2021 pelo pleno do Tribunal de Justiça, sendo esta a primeira ocasião em que um membro da Procuradoria Geral do Tocantins (PGE/TO) concorreu.

“Ser o primeiro Procurador do Estado a compor a lista tríplice da categoria jurista é – sem sombra de dúvidas – um grande motivo para comemorar. Vim do Piauí e escolhi o Tocantins para trilhar minha vida profissional e sou muito grato por todas as oportunidades que surgiram. Podem esperar esforço, dedicação, equilíbrio e retidão nessa nova missão que Deus me permitiu”, comentou o novo Juiz do TRE-TO, Rodrigo Santos.

*Rodrigo de Meneses dos Santos*

Bacharel em direito pela Universidade Estadual do Piauí, Rodrigo dos Santos é procurador do Estado do Tocantins e, por três mandatos consecutivos, comandou também a Associação de Procuradores do Estado do Tocantins (Aproeto), entre 2014 e 2020. Atualmente integra o quadro de procuradores da Subprocuradoria do Patrimônio Imobiliário da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins e, paralelo a essas atividades, é advogado desde 2005.

*Ascom Aproeto*